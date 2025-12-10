Medartis Aktie

Lohnende Medartis-Investition? 10.12.2025 10:04:06

SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Medartis-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Medartis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Medartis-Papiers betrug an diesem Tag 45,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22,222 Medartis-Aktien. Die gehaltenen Medartis-Papiere wären am 09.12.2025 1 973,33 CHF wert, da der Schlussstand 88,80 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 97,33 Prozent zugenommen.

Medartis wurde am Markt mit 1,09 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

