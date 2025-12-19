Roche Aktie

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

Roche-Investment 19.12.2025 10:03:56

SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Roche-Aktie gebracht.

Roche-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 261,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,831 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 264,37 CHF, da sich der Wert eines Roche-Anteils am 18.12.2025 auf 330,00 CHF belief. Mit einer Performance von +26,44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Roche markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 260,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

