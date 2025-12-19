Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Roche-Investment
|
19.12.2025 10:03:56
SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Roche-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 261,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,831 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 264,37 CHF, da sich der Wert eines Roche-Anteils am 18.12.2025 auf 330,00 CHF belief. Mit einer Performance von +26,44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Roche markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 260,64 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)mehr Nachrichten
|
19.12.25
|Optimismus in Zürich: SPI beendet den Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SPI gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
19.12.25
|Börse Zürich: So steht der SPI mittags (finanzen.at)
|
19.12.25
|SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
19.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
18.12.25
|SPI-Handel aktuell: SPI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
18.12.25
|Börse Zürich: SPI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)