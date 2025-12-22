BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|Rentabler BB Biotech-Einstieg?
|
22.12.2025 10:04:06
SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BB Biotech von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades BB Biotech-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 56,40 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BB Biotech-Aktie investiert, befänden sich nun 177,305 BB Biotech-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BB Biotech-Aktie auf 45,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 085,11 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,15 Prozent verringert.
Der Börsenwert von BB Biotech belief sich jüngst auf 2,51 Mrd. CHF. Das BB Biotech-IPO fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des BB Biotech-Papiers belief sich damals auf 27,87 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!