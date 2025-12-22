SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BB Biotech von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in BB Biotech-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades BB Biotech-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 56,40 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BB Biotech-Aktie investiert, befänden sich nun 177,305 BB Biotech-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BB Biotech-Aktie auf 45,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 085,11 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,15 Prozent verringert.

Der Börsenwert von BB Biotech belief sich jüngst auf 2,51 Mrd. CHF. Das BB Biotech-IPO fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des BB Biotech-Papiers belief sich damals auf 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at