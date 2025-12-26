SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in HIAG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die HIAG Immobilien-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 90,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 111,111 HIAG Immobilien-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (117,60 CHF), wäre die Investition nun 13 066,67 CHF wert. Mit einer Performance von +30,67 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von HIAG Immobilien belief sich jüngst auf 1,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at