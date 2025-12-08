Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Molecular Partners Aktie

WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

Frühe Anlage 08.12.2025 10:04:39

SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Molecular Partners von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Molecular Partners eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Molecular Partners-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 5,06 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 19,763 Molecular Partners-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.12.2025 auf 3,39 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,00 CHF wert. Damit wäre die Investition 33,00 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Molecular Partners belief sich zuletzt auf 126,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Molecular Partners AGmehr Nachrichten

Analysen zu Molecular Partners AGmehr Analysen

