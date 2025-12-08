Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Frühe Anlage
|
08.12.2025 10:04:39
SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Molecular Partners von vor einem Jahr angefallen
Die Molecular Partners-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 5,06 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 19,763 Molecular Partners-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.12.2025 auf 3,39 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,00 CHF wert. Damit wäre die Investition 33,00 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Molecular Partners belief sich zuletzt auf 126,86 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Molecular Partners AG
|3,67
|4,56%
