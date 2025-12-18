Schindler Aktie

WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196

Profitables Schindler-Investment? 18.12.2025 10:03:28

SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Schindler-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 18.12.2015 wurden Schindler-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Schindler-Aktie an diesem Tag bei 165,10 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schindler-Aktie investiert, befänden sich nun 60,569 Schindler-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 17.12.2025 17 746,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 293,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 77,47 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Schindler eine Börsenbewertung in Höhe von 31,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

