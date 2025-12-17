Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Sulzer-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Sulzer-Aktie bei 64,12 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,560 Sulzer-Papiere. Die gehaltenen Sulzer-Anteile wären am 16.12.2025 229,57 CHF wert, da der Schlussstand 147,20 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 129,57 Prozent zugenommen.
Sulzer war somit zuletzt am Markt 4,96 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
