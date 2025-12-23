SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Temenos-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Temenos-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 62,95 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Temenos-Aktie investierten, hätten nun 158,856 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.12.2025 auf 79,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 581,41 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,81 Prozent gesteigert.

Temenos war somit zuletzt am Markt 5,41 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

