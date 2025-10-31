SPI-Wert Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Xlife Sciences von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Xlife Sciences-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Xlife Sciences-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Xlife Sciences-Papier an diesem Tag bei 24,90 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Xlife Sciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 401,606 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 032,13 CHF, da sich der Wert eines Xlife Sciences-Papiers am 30.10.2025 auf 20,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 19,68 Prozent.

Xlife Sciences wurde am Markt mit 115,39 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at