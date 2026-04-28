Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
28.04.2026 22:25:03
Starbucks Corp. Reports Climb In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - Starbucks Corp. (SBUX) reported earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $510.9 million, or $0.45 per share. This compares with $384.2 million, or $0.34 per share, last year.
Excluding items, Starbucks Corp. reported adjusted earnings of $0.50 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.8% to $9.53 billion from $8.76 billion last year.
Starbucks Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $510.9 Mln. vs. $384.2 Mln. last year. -EPS: $0.45 vs. $0.34 last year. -Revenue: $9.53 Bln vs. $8.76 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.25 To $ 2.45
