Starbucks Corp. Reports Climb In Q2 Bottom Line

(RTTNews) - Starbucks Corp. (SBUX) reported earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $510.9 million, or $0.45 per share. This compares with $384.2 million, or $0.34 per share, last year.

Excluding items, Starbucks Corp. reported adjusted earnings of $0.50 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.8% to $9.53 billion from $8.76 billion last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.25 To $ 2.45