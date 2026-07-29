Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|
29.07.2026 23:09:00
Starbucks is becoming cool again. Here’s how it pulled off its turnaround.
Trendier products, faster service and more food options boost Starbucks’ earnings.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!