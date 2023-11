Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 1,27 Prozent fester bei 4 286,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,671 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,005 Prozent höher bei 4 232,40 Punkten in den Handel, nach 4 232,19 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 287,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 230,91 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 136,12 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 330,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2022, notierte der Euro STOXX 50 bei 3 887,51 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 11,15 Prozent. Bei 4 491,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 3 802,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit adidas (+ 4,40 Prozent auf 177,56 EUR), Infineon (+ 3,63 Prozent auf 30,70 EUR), Flutter Entertainment (+ 3,22) Prozent auf 128,15 GBP), Stellantis (+ 2,96 Prozent auf 18,67 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,69 Prozent auf 40,31 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,07 Prozent auf 370,00 EUR), Deutsche Telekom (-0,62 Prozent auf 21,51 EUR), UniCredit (-0,23 Prozent auf 24,59 EUR), Deutsche Börse (+ 0,15 Prozent auf 166,95 EUR) und Allianz (+ 0,56 Prozent auf 222,65 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 879 022 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 343,145 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Die Stellantis-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at