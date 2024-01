Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen SDAX steigen

Am Montag tendiert der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,25 Prozent fester bei 13 511,81 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 110,797 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,293 Prozent fester bei 13 384,63 Punkten in den Handel, nach 13 345,59 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 13 384,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 528,56 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 22.12.2023, lag der SDAX-Kurs bei 13 799,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 12 273,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, den Wert von 13 158,16 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,24 Prozent. Bei 14 067,87 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 9,58 Prozent auf 31,45 EUR), DEUTZ (+ 7,97 Prozent auf 5,20 EUR), Hypoport SE (+ 7,52 Prozent auf 178,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,06 Prozent auf 20,03 EUR) und PVA TePla (+ 4,44 Prozent auf 20,48 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil thyssenkrupp nucera (-3,95 Prozent auf 14,83 EUR), KSB SE (-2,82 Prozent auf 552,00 EUR), MorphoSys (-2,03 Prozent auf 32,82 EUR), Nagarro SE (-1,42 Prozent auf 90,40 EUR) und Salzgitter (-0,48 Prozent auf 24,92 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die DEUTZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 343 583 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 11,080 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 8,72 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at