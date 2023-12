Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt zu

Um 20:01 Uhr erhöht sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,50 Prozent auf 16 303,56 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,075 Prozent auf 16 209,61 Punkte an der Kurstafel, nach 16 221,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 175,46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 308,38 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 529,12 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 15 289,74 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.12.2022, den Wert von 11 706,44 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 50,09 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 16 308,38 Punkten. 10 696,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Broadcom (+ 3,94 Prozent auf 1 069,77 USD), Seagen (+ 3,27 Prozent auf 228,85 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 2,82 Prozent auf 147,04 USD), Fortinet (+ 2,54 Prozent auf 55,00 USD) und Zscaler (+ 2,05 Prozent auf 209,68 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Lucid (-9,00 Prozent auf 4,20 USD), Enphase Energy (-5,62 Prozent auf 97,73 USD), Moderna (-5,45 Prozent auf 77,53 USD), Warner Bros Discovery (-2,06 Prozent auf 11,20 USD) und Charter A (-2,04 Prozent auf 366,97 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 9 229 335 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,824 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 6,28 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 9,42 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

