Starker Wochentag in Paris: CAC 40 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus

Beim CAC 40 lassen sich am Dienstag erneut Gewinne beobachten.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,01 Prozent fester bei 8 148,82 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,562 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,032 Prozent tiefer bei 8 145,50 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 148,14 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 140,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 155,68 Punkten lag.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 19.02.2024, einen Stand von 7 768,55 Punkten auf. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 19.12.2023, bei 7 574,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, lag der CAC 40-Kurs bei 6 925,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 8,21 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 218,07 Punkten. 7 281,10 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im CAC 40

Unter den Top-Aktien im CAC 40 befinden sich aktuell Airbus SE (ex EADS) (+ 1,74 Prozent auf 166,06 EUR), TotalEnergies (+ 0,90 Prozent auf 63,29 EUR), Stellantis (+ 0,23 Prozent auf 26,34 EUR), Sanofi (-0,03 Prozent auf 87,87 EUR) und LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-1,20 Prozent auf 846,34 EUR). Zu den schwächsten CAC 40-Aktien zählen derweil LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-1,20 Prozent auf 846,34 EUR), Sanofi (-0,03 Prozent auf 87,87 EUR), Stellantis (+ 0,23 Prozent auf 26,34 EUR), TotalEnergies (+ 0,90 Prozent auf 63,29 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 1,74 Prozent auf 166,06 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 29 018 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 430,172 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,35 erwartet. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,80 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

