Starker Wochentag in Wien: ATX am Mittag stärker

So bewegt sich der ATX am ersten Tag der Woche.

Der ATX klettert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,58 Prozent auf 3 630,44 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 116,961 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,005 Prozent auf 3 609,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3 609,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 609,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 659,44 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, den Stand von 3 688,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der ATX auf 3 535,79 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bei 3 154,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 6,40 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Zählern.

ATX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell BAWAG (+ 2,20 Prozent auf 60,40 EUR), Raiffeisen (+ 1,73 Prozent auf 16,50 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,54 Prozent auf 26,30 EUR), Wienerberger (+ 1,29 Prozent auf 31,36 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,08 Prozent auf 44,72 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Telekom Austria (-2,25 Prozent auf 9,11 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,96 Prozent auf 110,20 EUR), DO (-1,45 Prozent auf 163,60 EUR), EVN (-1,01 Prozent auf 29,50 EUR) und Andritz (-0,78 Prozent auf 57,40 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX sticht die IMMOFINANZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 607 347 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 25,587 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,49 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

