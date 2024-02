Starker Wochentag in Wien: ATX Prime mit positivem Vorzeichen

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Der ATX Prime springt im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,28 Prozent auf 1 714,03 Punkte an. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent leichter bei 1 709,08 Punkten in den Handel, nach 1 709,18 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 1 703,85 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 716,40 Zähler.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,121 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, den Stand von 1 684,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.11.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 631,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.02.2023, wurde der ATX Prime mit 1 755,00 Punkten berechnet.

Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 1 750,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Kapsch TrafficCom (+ 3,45 Prozent auf 9,00 EUR), PORR (+ 2,32 Prozent auf 14,12 EUR), OMV (+ 1,54 Prozent auf 41,43 EUR), Vienna Insurance (+ 0,95 Prozent auf 26,45 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,74 Prozent auf 39,38 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wienerberger (-2,52 Prozent auf 31,78 EUR), ZUMTOBEL (-1,33 Prozent auf 5,92 EUR), Telekom Austria (-0,99 Prozent auf 8,02 EUR), Semperit (-0,90 Prozent auf 13,28 EUR) und AMAG (-0,71 Prozent auf 28,00 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 613 795 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX Prime mit 21,887 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,13 zu Buche schlagen. Die Semperit-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

