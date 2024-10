Starker Wochentag in Wien: ATX Prime schließt mit Gewinnen

Der ATX Prime verzeichnete am Freitagabend Kursanstiege.

Schlussendlich gewann der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,39 Prozent auf 1 811,35 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,007 Prozent auf 1 804,15 Punkte an der Kurstafel, nach 1 804,27 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 818,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 1 797,19 Einheiten.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der ATX Prime bereits um 0,293 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.09.2024, notierte der ATX Prime bei 1 802,15 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 18.07.2024, einen Stand von 1 843,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.10.2023, wurde der ATX Prime mit 1 563,75 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 5,68 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 2,85 Prozent auf 20,22 EUR), voestalpine (+ 2,42 Prozent auf 20,28 EUR), Lenzing (+ 2,10 Prozent auf 34,00 EUR), BAWAG (+ 1,50 Prozent auf 71,15 EUR) und Semperit (+ 1,42 Prozent auf 11,40 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Addiko Bank (-4,75 Prozent auf 19,05 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,28 Prozent auf 7,70 EUR), Frequentis (-1,14 Prozent auf 26,00 EUR), Palfinger (-0,95 Prozent auf 20,95 EUR) und Raiffeisen (-0,81 Prozent auf 18,35 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 686 081 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 26,577 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at