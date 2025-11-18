Flughafen Wien Aktie

Flughafen Wien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
18.11.2025 07:30:03

EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Flughafen Wien AG / Release of Financial Reports
Flughafen Wien AG: Release of a Financial report

18.11.2025 / 07:30 CET/CEST
Announcement on the release of an Interim report transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Flughafen Wien AG hereby announces that the Interim report Q3 is immediately available under the following internet address:

Report Type: Interim report Q3

Language: German
Address: https://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte

Language: English
Address: https://viennaairport.com/en/company/investor_relations/publications_and_reports_1

18.11.2025 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Flughafen Wien AG
Postfach 1
1300 Wien-Flughafen
Austria
Internet: http://www.viennaairport.com

 
End of News EQS News Service

2231218  18.11.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Flughafen Wien AGmehr Nachrichten

Analysen zu Flughafen Wien AGmehr Analysen

05.06.25 Flughafen Wien Erste Group Bank
19.02.25 Flughafen Wien Erste Group Bank
03.09.24 Flughafen Wien Erste Group Bank
04.06.24 Flughafen Wien Erste Group Bank
16.02.24 Flughafen Wien Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Flughafen Wien AG 52,40 -1,13% Flughafen Wien AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:35 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen geben nach
Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag leichter erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte Verluste verbuchen. Die Börsen in Asien geben auch am Dienstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen