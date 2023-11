Starker Wochentag in Zürich: SLI steigt schlussendlich

Schlussendlich ging es im SLI im SIX-Handel um 1,34 Prozent aufwärts auf 1 663,62 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,654 Prozent auf 1 652,30 Punkte an der Kurstafel, nach 1 641,56 Punkten am Vortag.

Bei 1 669,46 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 649,63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 2,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.10.2023, betrug der SLI-Kurs 1 698,85 Punkte. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 02.08.2023, den Stand von 1 765,98 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 02.11.2022, mit 1 625,09 Punkten bewertet.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 1,04 Prozent. Bei 1 810,36 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 599,02 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Geberit (+ 9,47 Prozent auf 462,30 CHF), VAT (+ 5,25 Prozent auf 338,90 CHF), ams (+ 4,87 Prozent auf 3,38 CHF), Sandoz (+ 4,06 Prozent auf 24,97 CHF) und Sika (+ 4,00 Prozent auf 223,80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Swisscom (-6,40 Prozent auf 514,60 CHF), Temenos (-1,25 Prozent auf 64,96 CHF), Novartis (-0,65 Prozent auf 84,66 CHF), Swiss Re (-0,54 Prozent auf 100,40 CHF) und Logitech (-0,22 Prozent auf 71,96 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 833 173 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 264,612 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,45 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at