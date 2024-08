Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Start mit Zuschlägen

Um 09:12 Uhr springt der SLI im SIX-Handel um 0,40 Prozent auf 1 926,81 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,348 Prozent fester bei 1 925,80 Punkten in den Handel, nach 1 919,12 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 925,80 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 928,29 Zähler.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, den Stand von 2 002,59 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 13.05.2024, bei 1 915,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, betrug der SLI-Kurs 1 749,46 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 9,26 Prozent. Bei 2 009,70 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 1,03 Prozent auf 410,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,97 Prozent auf 45,95 CHF), ams (+ 0,95 Prozent auf 1,01 CHF), UBS (+ 0,89 Prozent auf 25,07 CHF) und Julius Bär (+ 0,86 Prozent auf 48,09 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Lindt (-0,46 Prozent auf 10 810,00 CHF), Straumann (-0,45 Prozent auf 111,85 CHF), Novartis (-0,03 Prozent auf 96,71 CHF), Richemont (+ 0,04 Prozent auf 128,25 CHF) und Logitech (+ 0,05 Prozent auf 75,32 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 186 893 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 241,177 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,26 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at