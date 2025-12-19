Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|Frühes Investment
|
19.12.2025 10:03:56
SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roche-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Roche-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 268,90 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Roche-Aktie investiert, befänden sich nun 37,189 Roche-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.12.2025 auf 319,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 881,74 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,82 Prozent angezogen.
Roche erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 252,59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
