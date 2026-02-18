Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
18.02.2026 11:30:00
Stock-Split Watch: Is Microsoft Next?
At first glance, you might not think of Microsoft (NASDAQ: MSFT) as a candidate for a stock split. At approximately $400 per share, it is far below where stocks like Broadcom or Alphabet traded when they last split shares.Nonetheless, Microsoft faces pressure in one key area that most of its peers do not. Investors should take a closer look at whether it should be added to the list of upcoming stock splits.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
