Microsoft Aktie
|356,55EUR
|-46,85EUR
|-11,61%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 655 auf 600 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die nachbörslich schwache Kursindikation sei wohl Folge weiter steigender Investitionen, die erst einmal nicht zu nennenswert höherem Wachstumstempo im Cloud-Geschäft Azure führten, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 23:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 600,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 481,63
|
Abst. Kursziel*:
24,58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 425,27
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,09%
|
Analyst Name::
Gabriela Borges
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.
Analysen zu Microsoft Corp.
|14:32
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:27
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
