Microsoft Aktie

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

29.01.2026 16:54:43

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft von 650 auf 620 US-Dollar je Aktie gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Softwarekonzern habe starke Quartalszahlen vorgelegt, den derzeit etwas "KI-nervösen" Investoren aber kein Rundum-Sorglos-Paket geliefert, schrieb Axel Herlinghaus am Donnerstag in einem Kommentar zu den Zahlen. Die am Markt gespielten "Azure-Zweifel" hält er mit Blick auf die minimale Wachstums-Entschleunigung für deutlich überzogen. Er sieht Microsoft weiter als einen klaren "KI-Gewinner" und angesichts der aktuellen Zweifel eine erstklassige Kaufgelegenheit./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Kaufen
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
$ 620,00
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 423,14 		Abst. Kursziel*:
46,52%
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 423,80 		Abst. Kursziel aktuell:
46,30%
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Microsoft Corp.

