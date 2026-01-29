Microsoft Aktie
|376,40EUR
|-27,00EUR
|-6,69%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
29.01.2026 12:27:29
Microsoft Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe insgesamt ordentlich abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Brent Thill am Donnerstag in einer ersten Reaktion./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 675,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 481,63
|
Abst. Kursziel*:
40,15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 481,63
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,15%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Microsoft Corp.
Analysen zu Microsoft Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|372,80
|-7,59%
