Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
29.10.2025 17:49:00
Störung bei Microsofts Cloud: Ausfälle bei Outlook und Co. gemeldet
Nutzer melden Ausfälle zahlreicher Dienste, unter anderem sind Office und Minecraft betroffen. Der Konzern untersucht einen Ausfall seines weltweiten CDNs. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
31.10.25
|Freitagshandel in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
31.10.25
|NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones steigen (finanzen.at)
|
31.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
31.10.25