STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 nachmittags mit Abgaben

Der STOXX 50 zeigt sich am Dienstagnachmittag wenig bewegt.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,09 Prozent leichter bei 4 409,41 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,053 Prozent leichter bei 4 410,84 Punkten, nach 4 413,17 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 397,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 426,63 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 428,10 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 215,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 048,50 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,76 Prozent zu. Bei 4 462,29 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell HSBC (+ 5,51 Prozent auf 7,00 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,39 Prozent auf 39,44 EUR), Unilever (+ 0,80 Prozent auf 41,38 GBP), RELX (+ 0,73 Prozent auf 33,17 GBP) und BASF (+ 0,59 Prozent auf 49,35 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,37 Prozent auf 71,52 EUR), UBS (-2,63 Prozent auf 24,44 CHF), Deutsche Telekom (-1,10 Prozent auf 21,55 EUR), Roche (-0,90 Prozent auf 219,20 CHF) und Richemont (-0,62 Prozent auf 128,90 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 008 554 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 524,628 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,16 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at