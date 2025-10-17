HSBC Holdings Aktie
|11,18EUR
|-0,20EUR
|-1,76%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 940 auf 950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen der britischen Großbank habe er seine Prognosen aktualisiert und an die angekündigte Komplettübernahme der Hang Seng Bank angepasst, schrieb Kian Abouhossein in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2025 bis 2027 erhöhte der Experte um bis zu 3 Prozent./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:42 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
9,50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
9,74 £
|
Abst. Kursziel*:
-2,42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
9,69 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,95%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|11,18
|-1,76%
