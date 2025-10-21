HSBC Holdings Aktie

11,44EUR 0,24EUR 2,14%
HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

HSBC Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 1150 auf 1200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aman Rakkar hob in der am Dienstag vorliegenden Analyse die Schätzungen für die Großbank an. Rakkar begründet dies mit stärkeren Aussichten für die Zinseinkünfte nebst wahrscheinlichen Impulsen aus einer vollständigen Integration der Hang Seng Bank./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 22:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Overweight
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
12,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
9,85 £ 		Abst. Kursziel*:
21,89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
9,88 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
21,43%
Analyst Name::
Aman Rakkar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:00 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
17.10.25 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 HSBC Holdings Neutral UBS AG
10.10.25 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.25 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
