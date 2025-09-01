SAP Aktie
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester
Im STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,29 Prozent aufwärts auf 4 568,05 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,010 Prozent auf 4 555,12 Punkte an der Kurstafel, nach 4 554,67 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 555,12 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 569,56 Zählern.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 01.08.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 377,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 532,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, den Stand von 4 551,48 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5,28 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 826,72 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Zählern markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 1,38 Prozent auf 10,85 GBP), AstraZeneca (+ 1,22 Prozent auf 119,34 GBP), UniCredit (+ 1,00 Prozent auf 66,85 EUR), GSK (+ 0,93 Prozent auf 14,66 GBP) und Airbus SE (+ 0,90 Prozent auf 180,76 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rio Tinto (-1,28 Prozent auf 45,83 GBP), Zurich Insurance (-0,38 Prozent auf 582,20 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-0,37 Prozent auf 91,34 GBP), National Grid (-0,29 Prozent auf 10,38 GBP) und Richemont (-0,18 Prozent auf 139,50 CHF).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Rolls-Royce-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 867 339 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 269,838 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,56 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
