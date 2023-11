STOXX-Handel Euro STOXX 50 notiert zum Ende des Montagshandels im Minus

Am Montag tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,37 Prozent leichter bei 4 159,19 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,654 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,087 Prozent fester bei 4 178,32 Punkten in den Handel, nach 4 174,67 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 152,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 4 188,65 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 06.10.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 144,43 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 332,91 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, lag der Euro STOXX 50 bei 3 688,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 7,86 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Ferrari (+ 1,37 Prozent auf 312,67 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,37 Prozent auf 2,60 EUR), Siemens (+ 0,92 Prozent auf 128,98 EUR), adidas (+ 0,89 Prozent auf 172,00 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,47 Prozent auf 159,25 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen BASF (-1,62 Prozent auf 43,16 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,42 Prozent auf 37,20 EUR), Flutter Entertainment (-1,41 Prozent auf 136,70 GBP), UniCredit (-0,77 Prozent auf 23,25 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,64 Prozent auf 57,53 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 796 811 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 350,985 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,17 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at