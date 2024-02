STOXX-Handel So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag

Um 12:10 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,10 Prozent auf 4 272,66 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,148 Prozent auf 4 270,49 Punkte an der Kurstafel, nach 4 276,83 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 4 265,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 276,29 Punkten lag.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, einen Wert von 4 051,66 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.11.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 943,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 937,85 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,42 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 279,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,81 Prozent auf 410,70 EUR), Zurich Insurance (+ 0,73 Prozent auf 443,70 CHF), National Grid (+ 0,69 Prozent auf 10,29 GBP), Nestlé (+ 0,66 Prozent auf 99,26 CHF) und Novartis (+ 0,58 Prozent auf 90,08 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rio Tinto (-1,88 Prozent auf 53,26 GBP), Glencore (-1,19 Prozent auf 3,91 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,93 Prozent auf 67,00 EUR), Siemens (-0,83 Prozent auf 168,18 EUR) und Richemont (-0,77 Prozent auf 134,85 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 911 945 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 508,890 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,18 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at