Ströer Aktie

Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Unsicherheiten belasten 19.09.2025 08:09:00

Ströer-Aktie rot: Jahresausblick gesenkt

Ströer-Aktie rot: Jahresausblick gesenkt

Ströer kann seine Jahresprognose nicht halten.

Die Bestätigung des Ausblicks im Halbjahresbericht habe auf der zeitnahen und finalen Einigung im Zollstreit mit den USA basiert, bei einer stärkeren Abhängigkeit vom vierten Quartal.

Ströer erwartet nun einen Umsatz und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf Vorjahresniveau von 2,05 Milliarden Euro bzw. 626 Millionen Euro. Bislang hatte der Konzern ein organisches Umsatzwachstum auf dem Niveau von 2024 von 6,4 Prozent angepeilt. Beim EBITDA war eine Entwicklung leicht oberhalb der erwarteten Umsatzentwicklung vorgesehen.

Die Ströer-Aktie gibt im vorbörslichen Handel auf Tradegate zeitweise 2,27 Prozent auf 36,60 Euro nach.

DJG/mgo/cln

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ströer SE von vor einem Jahr verloren

Bildquelle: Ströer SE & Co. KGaA

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Nachrichten

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Analysen

07:06 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.25 Ströer Outperform Bernstein Research
09.09.25 Ströer Buy UBS AG
08.09.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Ströer Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ströer SE & Co. KGaA 36,90 -1,07% Ströer SE & Co. KGaA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
14.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.25 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.25 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung durch die Fed: ATX etwas tiefer erwartet -- DAX vor wenig bewegtem Start -- Asiens Börsen leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Freitag leicht im Minus starten, während der deutsche Aktienmarkt kaum verändert erwartet wird. Die größten asiatischen Börsen verzeichnen zum Wochenschluss Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen