Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|Unsicherheiten belasten
|
19.09.2025 08:09:00
Ströer-Aktie rot: Jahresausblick gesenkt
Die Bestätigung des Ausblicks im Halbjahresbericht habe auf der zeitnahen und finalen Einigung im Zollstreit mit den USA basiert, bei einer stärkeren Abhängigkeit vom vierten Quartal.
Ströer erwartet nun einen Umsatz und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf Vorjahresniveau von 2,05 Milliarden Euro bzw. 626 Millionen Euro. Bislang hatte der Konzern ein organisches Umsatzwachstum auf dem Niveau von 2024 von 6,4 Prozent angepeilt. Beim EBITDA war eine Entwicklung leicht oberhalb der erwarteten Umsatzentwicklung vorgesehen.
Die Ströer-Aktie gibt im vorbörslichen Handel auf Tradegate zeitweise 2,27 Prozent auf 36,60 Euro nach.
DJG/mgo/cln
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Bildquelle: Ströer SE & Co. KGaA
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|36,90
|-1,07%
