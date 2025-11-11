Ströer Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die Bestätigung der Zielvorgaben für 2025 sollte für Zuversicht sorgen, schrieb Annick Maas am Dienstag. Denn am Markt habe man auf niedrigere Prognosen des Werbedienstleisters gesetzt angesichts der Schwäche auf dem deutschen Werbemarkt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Outperform
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
35,15 € 		Abst. Kursziel*:
56,47%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
33,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62,96%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

