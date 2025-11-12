Ströer Aktie
|34,90EUR
|0,85EUR
|2,50%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
12.11.2025 10:53:52
Ströer SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und Ergebnis (bereinigtes Ebitda) des Spezialisten für Außenwerbung seien etwas unter den Erwartungen geblieben, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35,05 €
|
Abst. Kursziel*:
105,42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
106,30%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
09:29
|Börse Frankfurt: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.11.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Ströer auf 45 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
11.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11.11.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Ströer auf tiefstem Stand seit 2015 (dpa-AFX)
|
11.11.25
|ROUNDUP: Geschäft von Ströer bleibt unter Druck - Erholungssignale für 2026 (dpa-AFX)
|
11.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
11.11.25
|Geschäft von Ströer bleibt unter Druck - Umsatz und Gewinn rückläufig (dpa-AFX)
|10:53
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|11.11.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Ströer Overweight
