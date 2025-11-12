FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und Ergebnis (bereinigtes Ebitda) des Spezialisten für Außenwerbung seien etwas unter den Erwartungen geblieben, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag



