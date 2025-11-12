Ströer Aktie

35,30EUR 1,25EUR 3,67%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

12.11.2025 11:35:46

Ströer SECo Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen hätten keine Überraschungen parat gehabt, schrieb Anna Patrice am Dienstagabend in ihrer Nachbetrachtung. Ohnehin stehe das kommende Jahr im Fokus, für das Chef Udo Müller von der Möglichkeit einer Rückkehr zu prozentual zweistelligem Wachstum in der Außenwerbung gesprochen habe./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 23:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34,70 € 		Abst. Kursziel*:
98,85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
95,47%
Analyst Name::
Anna Patrice 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

