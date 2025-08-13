Ströer Aktie

Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Prognose bleibt dennoch 13.08.2025 15:11:42

Ströer-Aktie wird verkauft: Umsatz von Ströer sinkt - Schub zum Jahresende erhofft

Ströer-Aktie wird verkauft: Umsatz von Ströer sinkt - Schub zum Jahresende erhofft

Ströer hat im zweiten Quartal wegen des schwierigen Werbeumfelds und des starken Vergleichszeitraums einen Umsatzrückgang verzeichnet.

Der im MDAX notierte Außenwerber sieht sich auf Kurs für das Gesamtjahr, allerdings mit einem etwas schwächeren dritten Quartal.

"Insgesamt sind wir zuversichtlich und bestätigen grundsätzlich unsere Prognose für das Gesamtjahr 2025", sagte Co-CEO Christian Schmalzl. Aufgrund eines entgegen den ursprünglichen Erwartungen verhaltenen Sommergeschäfts mit einem etwas stärkeren Gewicht auf der Geschäftsentwicklung im vierten Quartal."

Der Konzernumsatz sank im Quartal auf 505 Millionen Euro von 512 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr verzeichnete Ströer ein Wachstum von 2 Prozent auf 980 Millionen Euro. Das organische Wachstum betrug lediglich 0,5 Prozent nach 10,3 Prozent im Vorjahr. Im Kerngeschäft Außenwerbung (OOH Media) betrug der Umsatzanstieg 7 Prozent auf 455 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte das Segment unter anderem von der Fußball-Europameisterschaft profitiert.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank im Quartal auf 149 von 155 Millionen Euro. Im Halbjahr stieg es auf 266 von 263 Millionen, woraus sich eine bereinigte Marge von 27,2 Prozent nach 27,3 Prozent ergab.

Unter dem Strich blieben im Quartal 32 Millionen Euro übrig und damit etwas weniger als im Vorjahr. Im Halbjahr stieg der Gewinn leicht auf 45 Millionen Euro.

Im laufenden Jahr soll der Umsatz organisch in etwa auf dem Niveau des Vorjahres von 6,4 Prozent zulegen. Der Anstieg des bereinigen EBITDA soll leicht oberhalb der erwarteten Umsatzentwicklung liegen. Für den freien Cashflow wird eine Entwicklung auf oder leicht oberhalb des Wachstumsniveaus von Umsatz und EBITDA erwartet. Das bereinigte Konzernergebnis soll sich "spürbar besser" als das bereinigte EBITDA entwickeln.

Für die Aktien von Ströer geht es via XETRA zeitweise 5,84 Prozent auf 43,50 Euro nach unten.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Ströer-Aktie gewinnt: Ströer bestätigt positive Erwartungen für 2025
Ströer-Aktie höher: Ströer erreicht neue Umsatzhöhe von mehr als 2 Milliarden Euro
Ströer-Kerngeschäft: Verkauf wackelt - Aktie reagiert mit Kurseinbruch

Bildquelle: STRÖER

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Nachrichten

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Analysen

11:10 Ströer Buy UBS AG
11:09 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:57 Ströer Buy Warburg Research
07:39 Ströer Outperform Bernstein Research
11.08.25 Ströer Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ströer SE & Co. KGaA 43,30 -6,38% Ströer SE & Co. KGaA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX stärker -- Wall Street vor weiteren Allzeithochs -- Asiens Börsen gehen freundlich aus dem Handel - Nikkei erstmals über 43.000er-Marke
Der heimische Aktienmarkt tritt am Mittwoch auf der Stelle, während der deutsche Leitindex zulegt. In den USA dürften Anleger zugreifen. Die asiatischen Börsen wiesen zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen