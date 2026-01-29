Stryker Aktie
WKN: 864952 / ISIN: US8636671013
|
29.01.2026 23:05:53
Stryker Corp. Q4 Profit Rises
(RTTNews) - Stryker Corp. (SYK) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $849 million, or $2.20 per share. This compares with $546 million, or $1.41 per share, last year.
Excluding items, Stryker Corp. reported adjusted earnings of $1.726 billion or $4.47 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.4% to $7.171 billion from $6.436 billion last year.
Stryker Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $849 Mln. vs. $546 Mln. last year. -EPS: $2.20 vs. $1.41 last year. -Revenue: $7.171 Bln vs. $6.436 Bln last year.
The company expects 2026 organic net sales growth of 8.0% to 9.5% and adjusted net earnings per share of $14.90 to $15.10.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stryker Corp.
|
28.01.26
|Ausblick: Stryker vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.01.26
|S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Verlust hätte eine Stryker-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Stryker informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.01.26
|S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.01.26
|S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Stryker-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.12.25
|S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Stryker-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.12.25
|S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Stryker von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Stryker Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Stryker Corp.
|310,30
|5,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.