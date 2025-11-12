Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|
12.11.2025 07:46:06
Swiss Life bleibt auf Wachstumskurs und steigert die Erträge
Swiss Life wächst auch im dritten Quartal. Der Versicherer legt nicht nur bei den Prämieneinnahmen zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)mehr Nachrichten
|
17:59
|SLI aktuell: Börsianer lassen SLI zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
17:59
|SMI-Handel aktuell: SMI beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Zürich in Grün: SLI am Mittwochnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
15:58