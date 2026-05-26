Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
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26.05.2026 18:51:25
Synopsys Q2 Preview: Ansys, AI Tool Adoption To Drive Results
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