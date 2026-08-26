Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
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27.08.2026 00:06:49
Synopsys Reports Q3 2026 Results: Full Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu Synopsys Inc.
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27.08.26
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27.08.26
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27.08.26
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