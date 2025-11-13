Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
13.11.2025 08:21:03
Tätern drohen Haftstrafen: Großer Abgas-Prozess gegen VW-Mitarbeiter startet
Zehn Jahre nach Bekanntwerden des Abgas-Betrugs bei Volkswagen müssen sich fünf teils ehemalige Führungskräfte aus relevanten Abteilungen einem Gerichtsverfahren stellen. Sie sollen die Manipulationssoftware mit entwickelt haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.mehr Nachrichten
Analysen zu Volkswagen (VW) St.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|99,25
|-1,34%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|97,34
|-1,48%