Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Euro STOXX 50-Performance im Fokus
|
11.11.2025 15:59:09
Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 liegt im Plus
Um 15:42 Uhr springt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,89 Prozent auf 5 715,15 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,763 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,114 Prozent auf 5 670,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5 664,46 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 5 670,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 718,10 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 5 531,32 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 11.08.2025, mit 5 331,85 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 11.11.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 854,03 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,21 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 734,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit adidas (+ 2,60 Prozent auf 161,80 EUR), Bayer (+ 1,57 Prozent auf 26,92 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,53 Prozent auf 97,16 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,27 Prozent auf 27,03 EUR) und UniCredit (+ 1,22 Prozent auf 66,34 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2,99 Prozent auf 1 733,50 EUR), Airbus SE (-0,50 Prozent auf 210,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,04 Prozent auf 544,60 EUR), SAP SE (+ 0,14 Prozent auf 216,55 EUR) und Siemens (+ 0,28 Prozent auf 246,40 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 648 685 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 337,523 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf
Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Nachrichten
|
11.11.25
|STOXX-Handel: Anleger lassen STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
11.11.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 letztendlich stärker (finanzen.at)
|
11.11.25
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
11.11.25
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 liegt im Plus (finanzen.at)
|
11.11.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
11.11.25
|Aktien-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie (finanzen.at)
|
11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie (finanzen.at)
|
11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Overweight-Bewertung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von JP Morgan Chase & Co. (finanzen.at)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Analysen
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|164,50
|1,20%
|Airbus SE
|211,90
|0,26%
|ASML NV
|893,00
|1,09%
|Bayer
|28,71
|4,80%
|BNP Paribas S.A.
|68,89
|1,64%
|Deutsche Telekom AG
|27,22
|0,37%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|552,00
|0,99%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,08
|0,97%
|Rheinmetall AG
|1 752,00
|1,15%
|SAP SE
|219,55
|0,14%
|Siemens AG
|251,75
|1,49%
|UniCredit S.p.A.
|67,81
|1,68%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|99,50
|2,24%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 784,17
|1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Aufschlägen. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.