Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 liegt im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Dienstag.

Um 15:42 Uhr springt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,89 Prozent auf 5 715,15 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,763 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,114 Prozent auf 5 670,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5 664,46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 5 670,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 718,10 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 5 531,32 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 11.08.2025, mit 5 331,85 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 11.11.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 854,03 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,21 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 734,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit adidas (+ 2,60 Prozent auf 161,80 EUR), Bayer (+ 1,57 Prozent auf 26,92 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,53 Prozent auf 97,16 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,27 Prozent auf 27,03 EUR) und UniCredit (+ 1,22 Prozent auf 66,34 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2,99 Prozent auf 1 733,50 EUR), Airbus SE (-0,50 Prozent auf 210,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,04 Prozent auf 544,60 EUR), SAP SE (+ 0,14 Prozent auf 216,55 EUR) und Siemens (+ 0,28 Prozent auf 246,40 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 648 685 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 337,523 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite.

