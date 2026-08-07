Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
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07.08.2026 13:39:22
Take-Two Interactive Software Inc Q1 Loss Increases
(RTTNews) - Take-Two Interactive Software Inc (TTWO) reported Loss for its first quarter of -$34.1 million
The company's bottom line came in at -$34.1 million, or -$0.18 per share. This compares with -$11.9 million, or -$0.07 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.0% to $1.533 billion from $1.503 billion last year.
Take-Two Interactive Software Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$34.1 Mln. vs. -$11.9 Mln. last year. -EPS: -$0.18 vs. -$0.07 last year. -Revenue: $1.533 Bln vs. $1.503 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ -0.84 To $ -0.75 Next quarter revenue guidance: $ 1.420 B To $ 1.470 B Full year EPS guidance: $ 0.55 To $ 0.75 Full year revenue guidance: $ 7.900 B To $ 8.100 B
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