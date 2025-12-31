Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
|
31.12.2025 15:07:38
Taylor Devices Inc Bottom Line Advances In Q2
(RTTNews) - Taylor Devices Inc (TAYD) announced a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $2.008 million, or $0.64 per share. This compares with $1.056 million, or $0.34 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 35.7% to $11.603 million from $8.548 million last year.
Taylor Devices Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.008 Mln. vs. $1.056 Mln. last year. -EPS: $0.64 vs. $0.34 last year. -Revenue: $11.603 Mln vs. $8.548 Mln last year.
