Taylor Devices Aktie

Taylor Devices für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924471 / ISIN: US8771631053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.12.2025 15:07:38

Taylor Devices Inc Bottom Line Advances In Q2

(RTTNews) - Taylor Devices Inc (TAYD) announced a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $2.008 million, or $0.64 per share. This compares with $1.056 million, or $0.34 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 35.7% to $11.603 million from $8.548 million last year.

Taylor Devices Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.008 Mln. vs. $1.056 Mln. last year. -EPS: $0.64 vs. $0.34 last year. -Revenue: $11.603 Mln vs. $8.548 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Taylor Devices Inc.mehr Nachrichten