TecDAX-Handel aktuell: Letztendlich Gewinne im TecDAX

Der TecDAX verzeichnete am Dienstagabend Kursgewinne.

Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,63 Prozent fester bei 3 419,13 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 515,221 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,036 Prozent leichter bei 3 396,39 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 397,63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 421,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 394,26 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 326,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.02.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 386,91 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, wies der TecDAX 3 230,16 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,84 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nagarro SE (+ 22,81 Prozent auf 88,85 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 9,66 Prozent auf 44,26 EUR), CANCOM SE (+ 6,98 Prozent auf 31,58 EUR), AIXTRON SE (+ 5,36 Prozent auf 22,61 EUR) und SMA Solar (+ 5,03 Prozent auf 50,10 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen United Internet (-4,84 Prozent auf 23,20 EUR), HENSOLDT (-3,74 Prozent auf 38,08 EUR), Siltronic (-2,16 Prozent auf 72,40 EUR), SAP SE (-1,13 Prozent auf 174,68 EUR) und ATOSS Software (-0,20 Prozent auf 246,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 296 391 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 205,502 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 9,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at