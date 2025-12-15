Drägerwerk vz. Aktie

Drägerwerk vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Drägerwerk-Einstieg? 15.12.2025 10:04:02

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Drägerwerk-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Drägerwerk-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 39,90 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Drägerwerk-Aktie investiert, befänden sich nun 2,506 Drägerwerk-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 168,92 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Papiers am 12.12.2025 auf 67,40 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 68,92 Prozent.

Alle Drägerwerk-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Drägerwerk

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.mehr Nachrichten

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.mehr Analysen

31.10.25 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
16.07.25 Drägerwerk vz. Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.25 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.25 Drägerwerk vz. Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 67,50 0,45% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stärker -- DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert im Plus, während der deutsche Aktienmarkt Gewinne verzeichnet. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen