Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|
15.12.2025 10:04:02
TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Drägerwerk-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 39,90 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Drägerwerk-Aktie investiert, befänden sich nun 2,506 Drägerwerk-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 168,92 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Papiers am 12.12.2025 auf 67,40 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 68,92 Prozent.
Alle Drägerwerk-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Drägerwerk
