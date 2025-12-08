Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Lukrativer Drägerwerk-Einstieg?
|
08.12.2025 10:04:39
TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen
Am 08.12.2024 wurden Drägerwerk-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 44,60 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 224,215 Drägerwerk-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 246,64 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Papiers am 05.12.2025 auf 68,00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52,47 Prozent angezogen.
Alle Drägerwerk-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,21 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Drägerwerk
