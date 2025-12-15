PNE Aktie
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
|Index-Bewegung
|
15.12.2025 09:29:05
Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt Handel im Minus
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent leichter bei 3 547,06 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 556,248 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,200 Prozent auf 3 559,54 Punkte an der Kurstafel, nach 3 552,44 Punkten am Vortag.
Bei 3 559,54 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 545,36 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der TecDAX bei 3 534,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, stand der TecDAX bei 3 580,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, den Wert von 3 521,26 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 3,21 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Punkte.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nordex (+ 1,04 Prozent auf 29,04 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,60 Prozent auf 15,14 EUR), Drägerwerk (+ 0,59 Prozent auf 67,80 EUR), SMA Solar (+ 0,54 Prozent auf 37,08 EUR) und TeamViewer (+ 0,53 Prozent auf 5,67 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,38 Prozent auf 37,66 EUR), PNE (-1,95 Prozent auf 10,04 EUR), Sartorius vz (-1,45 Prozent auf 238,60 EUR), HENSOLDT (-1,23 Prozent auf 72,15 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,89 Prozent auf 40,22 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 246 581 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 237,054 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick
Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
