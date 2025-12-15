PNE Aktie

PNE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 15.12.2025 09:29:05

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt Handel im Minus

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt Handel im Minus

Der TecDAX setzt am Montagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent leichter bei 3 547,06 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 556,248 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,200 Prozent auf 3 559,54 Punkte an der Kurstafel, nach 3 552,44 Punkten am Vortag.

Bei 3 559,54 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 545,36 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der TecDAX bei 3 534,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, stand der TecDAX bei 3 580,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, den Wert von 3 521,26 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 3,21 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nordex (+ 1,04 Prozent auf 29,04 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,60 Prozent auf 15,14 EUR), Drägerwerk (+ 0,59 Prozent auf 67,80 EUR), SMA Solar (+ 0,54 Prozent auf 37,08 EUR) und TeamViewer (+ 0,53 Prozent auf 5,67 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,38 Prozent auf 37,66 EUR), PNE (-1,95 Prozent auf 10,04 EUR), Sartorius vz (-1,45 Prozent auf 238,60 EUR), HENSOLDT (-1,23 Prozent auf 72,15 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,89 Prozent auf 40,22 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 246 581 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 237,054 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu PNE AGmehr Nachrichten